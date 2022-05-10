VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı
ABD: Bir numaralı ekonomik sorunumuz enflasyon
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet önlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'nda son adım
"Cezalandırma atışları" sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Samanyolu'nun merkezi görüntülendi
TUSAŞ gümbür gümbür geliyor
32 aydır Topkapı'da sergileniyor
"Karadeniz'e yaptığımız yatırımlar kilit önem taşıyor"
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Yargıtaydan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Adım adım savaşa yürüyorlar
Sınırı böyle geçmişler!
"Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te"
Finlandiya'nın "NATO üyeliği" açıklamasına Rusya'dan yanıt!
Kripto paralarda büyük çöküş!
Tokayev'in Türkiye ziyareti Kazak basınında büyük yankı buldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu
Petrol ve doğalgazda yeni dönem!
Türkiye'siz çözüm yok
Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
10 Mayıs 2022 Salı 15:14:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 15:14:00

Ahırda şiirler yazıp okuyor

ABONE OL

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Doğan Karadeli isimli genç, çocukluk hayali olan "Anoş" isimli artık damızlığa ayrılmış yarış atını satın aldı. Karadeli, samanlıktan bozma ahırda gözü gibi baktığı 'Anoş' adlı atına şiirler yazıp okuyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Doğan Karadeli isimli genç, çocukluk hayali olan "Anoş" isimli artık damızlığa ayrılmış yarış atını satın aldı. Karadeli, samanlıktan bozma ahırda gözü gibi baktığı 'Anoş' adlı atına şiirler yazıp okuyor.

Mehmetli Beldesinde yaşayan Doğan Karadeli'nin hep hayalinde bir yarış atı vardı. Çocukluktan bu yana bu hayalle yatıp kalkan Karadeli, sonunda "Anoş" isimli damızlığa ayrılmış olan yarış atını satın aldı. 14 yaşında olan ve Türkiye Jokey Kulübü kayıtlı atı olan Anoş bugüne kadar bir çok koşuda şampiyon olup başarılar elde etmiş olsa da yaşı gereği artık koşmuyor. Anoş'a vefa gösterip onu satın alan Doğan Karadeli, atına köyde samanlıktan bozma bir ahırda gözü gibi bakıyor. Anoş'u kendi eliyle besleyen Karadeli şiirler yazıp atına okuyor.

Tek hayali bir atının olması olduğunu söyleyen Doğan Karadeli, "Atım safkan Arap orijinli Türk yarış atıdır. Babası, Türkiye'de tayları en fazla yarış kazanan yarış atı olan Haberbatur'dur. Annesi Odinhan'ın kızı Kibella'dır. Anoş şu anda damızlık durumda. Çocukluktan bu yana dededen kaynaklı atlara merakım var. Dedemin at arabası vardı ve benimde zamanım at arabasının üzerinde çok geçti. Şu anda da Anoş'umu satın aldım, Anoş üst düzey bir attır kaliteli bir safkandır. Ben aynı zamanda Aşık Feymaninin çırağıyım ve şiirler yazıyorum. Atıma da şiirler yazdım ona okuyorum" dedi.

Etiketler : Ahırda şiirler Doğan Karadeli Haberbatur
Şehir şehir gezecek

Şehir şehir gezecek
Türk halkı çok sıcakkanlı

Türk halkı çok sıcakkanlı
Ses 4 oldu

Ses 4 oldu
İki yaka tek konser

İki yaka tek konser
Saltanat sona erdi çeyrek popçu!

Saltanat sona erdi çeyrek popçu!
Anneler Günü düeti

Anneler Günü düeti
Dizi sürelerinden dert yandı

Dizi sürelerinden dert yandı
Bayramda kafasını dinledi

Bayramda kafasını dinledi
‘Mavi' için alışveriş vakti

‘Mavi' için alışveriş vakti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX