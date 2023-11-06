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06 Kasım 2023 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 08:01:00

Ağrı'nın köyleri beyaza büründü

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Ağrı'da, dağ köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Ağrı'da, Tendürek Dağı bölgesinde bulunan dağ köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bembeyaz örtüyle karşılaşınca o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Etiketler : ağrı tendürek dağı köy kar
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