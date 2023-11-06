06 Kasım 2023 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 08:01:00
Ağrı'nın köyleri beyaza büründü
Ağrı'da, dağ köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Ağrı'da, Tendürek Dağı bölgesinde bulunan dağ köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bembeyaz örtüyle karşılaşınca o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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