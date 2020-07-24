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24 Temmuz 2020 Cuma 21:41:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 21:41:00

Ağrı'da sele kapılan çocuk hayatını kaybetti

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen selde bir çocuk öldü, çok sayıda ev ve tarım arazisi zarar gördü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü yolu mevkisinde bulunan yüksek rakımlı köylerde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.

Karaşeyh köyüne bağlı Yolüstü mezrasında sele kapılan 16 yaşındaki Nurşah Taş hayatını kaybetti.

Dere yatağında bulunan Taş'ın cenazesi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sel nedeniyle birçok köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

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