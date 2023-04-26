VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TCG Anadolu 105 bin 604 kişi tarafından ziyaret edildi
Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST yarın başlıyor
Ağrı'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Bakan Özer: Bir yıl içerisinde 6 bin 4 tane anaokulu yaptık
Başkan Erdoğan, yarınki programlarına çevrimiçi bağlantı ile katılacak
Bakan Soylu: Diyarbakır annelerinden birine daha müjde vereceğiz
26 Nisan 2023 Çarşamba 22:04:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 22:04:00

Ağrı'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında Zeki Y. idaresindeki araç, Tutak ilçesi istikametinden Hamur ilçesi istikametine doğru seyir halindeyken, Tutak eski yol istikametine giden Nurettin S. idaresindeki otomobille çarpıştı. çarpışma sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet E., Selahattin K. ve Muzaffer K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile trafik ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler : ağrı hamur araç
Instagram'da bayram

Instagram'da bayram
Denizkızı Funda!

Denizkızı Funda!
Çadır kentin çocuklarına moral konseri

Çadır kentin çocuklarına moral konseri
Hayatının Z raporu çıktı

Hayatının Z raporu çıktı
Mavi tik'ler uçtu!

Mavi tik'ler uçtu!
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Her şeyimi kaybettim

Her şeyimi kaybettim
‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı

‘Şahsiyet' Japonya'ya lisanslandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX