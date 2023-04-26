Ağrı'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Saat 14.00 sıralarında Zeki Y. idaresindeki araç, Tutak ilçesi istikametinden Hamur ilçesi istikametine doğru seyir halindeyken, Tutak eski yol istikametine giden Nurettin S. idaresindeki otomobille çarpıştı. çarpışma sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet E., Selahattin K. ve Muzaffer K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile trafik ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.