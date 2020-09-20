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20 Eylül 2020 Pazar 00:40:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 00:41:00

Ağrı'da feci kaza! Abdurrahman Avcı hayatını kaybetti

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdurrahman Avcı (65) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Patnos- Van karayolu Bozoğlak köyü yakınlarında meydana geldi. F.Ö. yönetimindeki 40 AZ 331 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdurrahman Avcı'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abdurrahman Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir kişi de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yakınlarının uzun süre başında gözyaşı döktüğü Avcı'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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