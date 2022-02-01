Ağrı'da Eskimo turizmi

'SAKLI CENNET' DİYE BİLİNİYOR

Dondurucu soğukların ardından beyaza bürünen Ağrı'daki Balık Gölü hem köylülerin balık avına, hem de turistlere ev sahipliği yapıyor. Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve "saklı cennet" olarak nitelendirilen Balık Gölü, el değmemiş doğası, adaları, balık ve kuş türleriyle yılın her mevsimi ayrı güzelliğe bürünüyor.

KAFİLELER HALİNDE GELİYORLAR

Kış mevsimlerinin zorlu geçtiği bölgede dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplanan gölde köylüler karları temizleyip buzu kırarak zorlu şartlarda Eskimo usulü balık avı yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye akın eden turistler de, kafilelerle kar, buz, güneş ile bulutların bütünleştiği alanda köylüleri görüntülüyor.

