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21 Haziran 2021 Pazartesi 20:28:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 20:28:00

Ağrı'da 2 PKK'lı yakalandı

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Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç ile F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : Ağrı PKK Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü
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