  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3727
  • Euro
    10,1467
  • Altın
    478,2650
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lösemili Ada'ya şarkılı destek
Ringde ikiz şampiyonlar
Ağlayan gelini koparan yandı! Cezası 80 bin lira
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti
HDP'nin küstah paylaşımına Altun'dan tepki!
FETÖ'nün mezarlığı faaliyete geçti! Görgü tanığından şok açıklama
300'üncü teslimat da gerçekleştirildi
Terör devleti İsrail'den Filistin'e hava saldırısı
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Koronavirüste bir ilk gerçekleşti
Terör örgütü PKK'nın oyunu bozuldu
Kripto tosuncuğa sıkı takip! Bakan Soylu bizzat aradı: Yakalayın, iade edin
Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı
Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale
Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı
Hindistan rekor kırdı, DSÖ uyardı: Endişe duyuyoruz...
İsrail'e kritik uyarı: Sabrımızı test etmesinler
İmamoğlu'nun 23 Nisan provokasyonuna Valilik'ten sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması
Doğuş'tan 5 kuruşluk dava
Karnı burnunda
‘Haydi Söyle' demeyin artık!
Sete çıktılar
24 Nisan 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 14:30:00

Ağlayan gelini koparan yandı! Cezası 80 bin lira

ABONE OL

Muş'ta, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, deniz seviyesinden 1800 rakımlı dağlık alanlarda kendini göstermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceğini belirtti.

Koruma altında olan ters laleler, özellikle yüksek rakımlarda boy göstermeye başladı. Zor ve çetin geçen kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak çiçek açan ters laleler, 15 günlük ömürleriyle görsel şölen sunuyor. Deniz seviyesinden 1800 rakımlı sarp dağda çiçek açan ters laleler birçok fotoğraf sanatçısı ve doğaseverin ilgi odağı oldu. Ters laleleri görüntüleyebilmek için zorlu tepeyi tırmanan ziyaretçiler, birbirinden güzel kareler kaydetti.

Ters laleleri fotoğraflamak için dağcılar gibi tırmandıklarını belirten Elif Çiçek, "Çok zorlu bir tırmanış oldu ve yaklaşık 2 saat sürdü. Ama gerçekten gelip, görmeye değen çiçeklermiş. Bu çiçekler Türkiye'de Muş'ta ve birkaç yerde var. O yüzden endemik bir tür ve sadece yılın 15 günü çiçek açıyor. Bu çiçeklerin gelip görülmesini tavsiye ederiz. Biz, çok güzel fotoğraflar elde ettik. Renkleri ve duruşları gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Muş'ta zorlu ve çetin bir kış mevsimini geride bıraktıklarını anlatan Merve Kuzey, "Ters lalelerin açmasını dört gözle bekliyorduk. İki saatlik bir dağ tırmanışının ardından ters laleleri fotoğraflayabildik. Çektiklerimizi fotoğraf arşivimize ekledik. Bu çiçekler gerçekten herkesin gelip, görmesi gereken güzelliklere sahipler" dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Kenan Demir, zorlu tırmanışın ardından gördükleri manzara ile tüm yorgunluklarını unuttuklarını söyledi. Demir, "Ülkemizde çok nadir ama ilimizde fazlasıyla bulunan, ağlayan gelin olarak nitelendirilen ters lalelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınması biz doğaseverleri ile fotoğrafçıları ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.

KOPARANLARA 80 BİN 465 TL PARA CEZASI UYGULANIYOR

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, nesli tehdit, tehlike altında olan veya nadir bulunan soğanlı bitki türlerinden biri olan ters lalenin toplanması, soğanlarının çıkarılması, taşınması ve satılmasının yasak olduğu belirtildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin k bendine göre bu laleden bir tane koparan kişiye ise, 80 bin 465 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.

Etiketler : muş ağlayan gelin çiçek ceza
Burak Sergen entübe edildi

Burak Sergen entübe edildi
Virüsten korktu, Bodrum'a taşındı

Virüsten korktu, Bodrum'a taşındı
Seçil benim hanımım

Seçil benim hanımım
Baharı ‘Hissediyorum'

Baharı ‘Hissediyorum'
Merve gibi deli göstermeye çalıştılar!

Merve gibi deli göstermeye çalıştılar!
Kanarya Adaları'na uçtu

Kanarya Adaları'na uçtu
10 milyon sterlin bütçeli gala!

10 milyon sterlin bütçeli gala!
Artık alışveriş saatleri sabah

Artık alışveriş saatleri sabah
Hadise işinden de oldu

Hadise işinden de oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER