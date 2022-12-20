Ağlatan seyir terası
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, 25 yaşındaki engelli oğlunu her gün, ilçeyi kuş bakışı gören kayalık alana sırtında taşıyan Feride Kazan'ın fedakarlığından etkilenen belediye, o kayalığa seyir terası yaptı.
Kayalığa giden yolu da asfaltladı. Gözyaşlarını tutamayan anne Feride Kazan, "Oğlum evde daralıyor, buraya geldikçe rahatlıyor. Her gün sırtımda getiriyordum. Artık tekerlekli sandalye ile rahat getiriyoruz" dedi.
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