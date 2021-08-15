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15 Ağustos 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 16:30:00

Ağaçların yaralarından yangın istatistiği çıktı

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Orman yangınlarıyla ilgili 3 yıl boyunca ağaç kütüklerinde bulunan yaralar incelenerek araştırma yapıldı.

Orman yangınlarıyla ilgili 3 yıl boyunca ağaç kütüklerinde bulunan yaralar incelenerek araştırma yapıldı. Çalışma sonucu, Türkiye'de son 100-150 yılda orman yangınlarının sayılarında azalma meydana geldiği saptandı. Yanan alan büyüklüğünün de düşüş olduğunu belirlenirken Prof. Dr. Nesibe Köse, "Yangın sayısı 19'uncu yüzyılda daha fazlayken 20'inci ve 21'inci yüzyılda bu sayının azaldığını görüyoruz bu durum bizler için çok heyecan verici" dedi.

Etiketler : Orman yangınları Türkiye Prof. Dr. Nesibe Köse
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