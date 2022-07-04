Ağaçları tabelayla koruyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve ressam Aydın Yılmaz, çay kenarında kendiliğinden yetişen ağaçların kesilmesini, dallarına "Beni kesme, doğayı sev, yeşili koru" yazısı asarak önlemeye çalışıyor. Yılmaz, her gün gidip ağaçları kontrol ediyor.

