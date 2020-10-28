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28 Ekim 2020 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 17:29:00

Ağaç yetişmez dediler, orman yaptı

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Memleketi Van'da bir vadide meyve bahçesi yapmak isteyen Şahabettin Yiğit'e eşi dostu, 'Olmaz boşuna uğraşma, burada hiç bir şey yetişmez' dedi. O azmetti, 10 yılda binlerce meyve ağacı yetiştirdi.

İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Van’ın Başkale İlçesi'ne dönen Şahabettin Yiğit (74), önce evinin önüne daha sonra mahallelerine 7 kilometre uzaklıkta vadiyi meyve bahçesi yapmaya karar verdi. Fakat çevredekilerin, “Buralarda bir şey yetişmez bak ağaç bile yok” dediği yere büyük emek veren Yiğit, 10 yılda binlerce meyve ağacının ürün verdiği bir bahçeye dönüştürdü.

ŞİMDİ HERKES ÖRNEK ALIYOR

En güzel elmaların yetiştiği bu bahçeyi gören diğer köylüler de bunu örnek alarak arazilerine ağaç dikmeye başladı. Kısa sürede herkesin rekabet halinde bahçelerde yetiştirdiği meyve ağaçları ürün verdi. 10 yıl önce sıfır üretimin olduğu ilçede şimdi on binlerce ton meyve üretimi yapılıyor. Yiğit´in girişimleriyle başlayan organik elma, armut, kiraz üretimi bölgede büyük rağbet görüyor.

İSTEYİNCE OLUYOR

Şahabettin Yiğit, "Buraya geldiğimde burada yaşayanlar burada meyvecilik olmaz dediler. Ben karar verdim burayı değiştirmeye. Ortaklarımla birlikte burada çalıştık ve çok şükür bugün de çok mutluyum. Eskiden burada gölge yoktu. Ama şimdi buradan daha büyük bahçelerimiz var. 10 yılda bu bahçe bu hale geldi. Gençlere çok çalışmayı ve birlik beraberliği tavsiye ediyorum" dedi.

Etiketler : Şahabettin Yiğit meyve bahçesi Van meyve ağacı yetiştirdi
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