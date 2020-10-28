Ağaç yetişmez dediler, orman yaptı

İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Van’ın Başkale İlçesi'ne dönen Şahabettin Yiğit (74), önce evinin önüne daha sonra mahallelerine 7 kilometre uzaklıkta vadiyi meyve bahçesi yapmaya karar verdi. Fakat çevredekilerin, “Buralarda bir şey yetişmez bak ağaç bile yok” dediği yere büyük emek veren Yiğit, 10 yılda binlerce meyve ağacının ürün verdiği bir bahçeye dönüştürdü.



ŞİMDİ HERKES ÖRNEK ALIYOR

En güzel elmaların yetiştiği bu bahçeyi gören diğer köylüler de bunu örnek alarak arazilerine ağaç dikmeye başladı. Kısa sürede herkesin rekabet halinde bahçelerde yetiştirdiği meyve ağaçları ürün verdi. 10 yıl önce sıfır üretimin olduğu ilçede şimdi on binlerce ton meyve üretimi yapılıyor. Yiğit´in girişimleriyle başlayan organik elma, armut, kiraz üretimi bölgede büyük rağbet görüyor.

İSTEYİNCE OLUYOR

Şahabettin Yiğit, "Buraya geldiğimde burada yaşayanlar burada meyvecilik olmaz dediler. Ben karar verdim burayı değiştirmeye. Ortaklarımla birlikte burada çalıştık ve çok şükür bugün de çok mutluyum. Eskiden burada gölge yoktu. Ama şimdi buradan daha büyük bahçelerimiz var. 10 yılda bu bahçe bu hale geldi. Gençlere çok çalışmayı ve birlik beraberliği tavsiye ediyorum" dedi.

