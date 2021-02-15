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15 Şubat 2021 Pazartesi 10:26:00 - Güncelleme:15 Şubat 2021 Pazartesi 16:30:00

Ağaç dallarına hayvanlar için 'elma' asıyor

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Konya'nın Orta Toroslar'daki ilçesi Taşkent'e bağlı Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (46), kışın çetin geçtiği bölgede aç kalan hayvanlar için kuru ağaç dallarına elma takıyor.

Konya'nın Orta Toroslar'daki ilçesi Taşkent'e bağlı Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (46), kışın çetin geçtiği bölgede aç kalan hayvanlar için kuru ağaç dallarına elma takıyor.

Kahriman, "Kışın böyle renkli elmalar kuşların çok dikkatini çeker. Kuşlar geldi, bu elmaları yedi. Ben de buna çok mutlu oldum. Bu hayvanları öldürmek yerine onların açlığını gidermek gerekiyor" dedi.

Etiketler : konya hayvan meyve
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