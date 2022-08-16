Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki otomobil Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban Beldesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
- Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
- Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi toprağa verildi
- İsot mesaisi yapanlara güneş uyarısı
- İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
- Isparta'da Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı