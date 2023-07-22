Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 3 tarım işçisi öldü, 11 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Çay ilçesi Pınarkaya köyü mevkiinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda, ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
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