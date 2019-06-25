Afyonkarahisar'da dehşet! Arkadaşını öldürüp, intihara kalkıştı

Olay, saat 23.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı. Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne getirilerek, tedaviye alındı.



Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)