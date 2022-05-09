VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık izinsiz fotoğraf davası
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı
Emtia piyasasında Fed'in faiz artışı fiyatlamasıyla düşüşler devam etti
ABD'den Sberbank ve Gazprombank'ın yöneticileri ile 3 Rus televizyon kanalına yaptırım
Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor
İklimlendirme sanayisi sektöründen 4 ayda 2,2 milyar dolarlık ihracat
Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
LGS ve YKS adaylarına yönelik mayıs ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Tayvan açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
"Batı işgale hazırlanıyordu, gerekeni yaptık"
3600 ek göstergede son dakika gelişmesi!
Yunan şımarıklığının sebebi anlaşıldı!
Rus petrolü yasağına AB ülkesinden veto
Milyonların gözü kabine toplantısında!
Ukrayna'dan yardım çağrısı
Göçmenlerle ilgili provokasyonlar!
Gizemli Hepatit'e karşı bunlara dikkat!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -09 Mayıs
Enfeksiyondan koruyan doğal reçete: kuşburnu
'Fıtık içi ozon tedavisi' ameliyattan kurtarıyor
09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:42:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:42:00

Afyonkarahisar'da çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satılan iş yerinde de patlamalar meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Esnafı mağdur etmeyecek şekilde gerekli destekler verilecektir"

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Kaymakam Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sebebiyle ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bolat, "En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Zararla ilgili devletimiz tüm yetkilileri ile sahada tespitlerini yapacak, esnafı mağdur etmeyecek şekilde gerekli destekler verilecektir." dedi.

Belediye Başkanı Kayacan da Bolvadin'in tescilli yapıların yoğun bulunduğu bir ilçe olduğunu belirtti.

Yangının çıktığı adada tescilli yapıları barındıran, tamamen ahşap dokunun bulunduğu bir mekanın olduğunu anlatan Kayacan, "Tabii böyle bir adada da ufak bir yangın yüzyıllık ardıç ağaçları, çam ağaçlarının olduğu bir lokasyonda kontrolü güçleştiriyor. Rabb'im esnafa kolaylık versin. Biz onların yanındayız, devletimiz yanında. Allah devlete zeval vermesin. Halkımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : YANGIN AFYON İŞ YERİ
Şarkının mevsimi olmaz

Şarkının mevsimi olmaz
Ferrari, Justin Bieber'e araç vermiyor

Ferrari, Justin Bieber'e araç vermiyor
Dijital bayram

Dijital bayram
Baba oğul günü

Baba oğul günü
Açıkhava coşkusu

Açıkhava coşkusu
Çınarcık stili

Çınarcık stili
Sanatta farkındalık

Sanatta farkındalık
Kardeşler bir arada

Kardeşler bir arada
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER