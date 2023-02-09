Afşin'de depremzedeler için çadırlar kuruluyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlar için çadırlar kuruluyor.
Depremzedeler için Afşin Kapalı Semt Pazarında AFAD ekipleri ve gönüllülerin yardımıyla çadır kurulma çalışmaları devam ediyor.
AFAD koordinesinde Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri ile askerler ve gönüllüler tarafından ilk etapta 600 çadır kurulacak.
Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı, Kapalı Semt Pazarı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Sahası, Rabia Parkı ve mahallelerde sıcak yemek ve battaniye dağıtımı yapılıyor.
AFAD ekiplerince deprem bölgesinde kurulan çadırlar depremzedelere tahsis edilecek.
Afşin'de 5 bölgede yaklaşık 6 bin çadır kurulacağı öğrenildi.
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