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13 Nisan 2021 Salı 20:30:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 20:30:00

Afrikalı yetimlere Türk şefkati... Beklenen geldi!

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'Beklenen Sensin' sloganıyla yola çıkan Türk heyeti, Senegal'de tedavi gördükleri hastanede aylarca arayanı soranı olmayan 600 yetim çocuğu ziyaret edip hediyeler verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) "Beklenen Sensin" sloganıyla Almanya'dan yola çıkarak Senegal'e giden Türk heyeti, çeşitli hastalıklar nedeniyle 600 yetim çocuğun tedavi gördüğü Dakar Yetim Hastanesini ziyaret etti. Mazlum Afrikalı yetimlerin Türk heyetini karşılarında görünce yaşadıkları sevinç yüzlerindeki tebessüme yansıdı.

ÇOCUKLAR TÜRKİYE İÇİN DUA ETTİ

Doktorlardan yetim çocukların durumuna ilişkin bilgi alan TDV gönüllüleri, beraberlerinde götürdükleri Kur'an-ı Kerim, zekat, gıda, çocuk kıyafetleri ile oyuncaklarından oluşan paketleri yetimlere hediye etti. Kendilerine uzanan şefkat ve merhamet eliyle mutlu olan yetim çocuklar, Türkiye için dua etti.

İYİLİK DENİZİNDE BİR DAMLA

Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği'nden oluşan heyet üyeleri, "Biz iyilik denizinde bir damla olabilmek adına bu coğrafyalara geldik. Allah Türk milletinden razı olsun, bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk gönüllülerden 25 yaşındaki Esra Gökçe, Almanya'dan gittikleri Senegal ziyareti için "Çocuklar zor durumda, bir odada onlarca kişi kalıyor. Yerlerde oturup yatıyorlar. Çok anlamlı bir hayat tecrübem oldu" diye konuştu.

Etiketler : Türkiye diyanet vakfı tdv afrikalı yetim
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