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16 Şubat 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 13:30:00

Afganistan'a yardım bayrağını devraldı

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TÜRK Kızılay'da 20 yıl çalışan ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinde 1982'de Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan Mustafa Karakaya (62), Afganistan'a yardım bayrağını 40 yıl sonra oğlu Adem Karakaya'ya (45) devretti.

TÜRK Kızılay'da 20 yıl çalışan ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinde 1982'de Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan Mustafa Karakaya (62), Afganistan'a yardım bayrağını 40 yıl sonra oğlu Adem Karakaya'ya (45) devretti. Türk Kızılay Uluslararası Operasyonlar Uzmanı Adem Karakaya, yaklaşık 3 aydır Kabil'de Türkiye'nin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan ve 9 yıldan fazla süren Afganistan işgali, 1 milyondan fazla sivilin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 3 milyon kişinin yaralanmasına neden oldu. İşgal ile birlikte Türkiye, Afganistanlı göçmenlere kapılarını açtı. Göçmenler, uçaklarla Pakistan üzerinden Türkiye'ye getirildi. Türk Kızılay'da çalışan Mustafa Karakaya, o dönem Esenboğa Havalimanı'na getirilen göçmenlere yardım elini uzatan ekipte yar aldı. Göçmenlerin gıda, barınma ve çadır ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan Karakaya, 20 yılın ardından emekli oldu. Babası gibi Türk Kızılay'da çalışan Adem Karakaya, 40 yıl sonra Afganistan'a yardım bayrağını ondan devraldı. Türk Kızılay Uluslararası Operasyonlar Uzmanı Adem Karakaya, yaklaşık 3 aydır Kabil'de Türkiye'nin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Karakaya, Türkiye'den gönderilen gıda, sağlık, giyim, hijyen gibi malzemelerin dağıtılmasında görev alıyor.

TÜRK KIZILAY, BABA VE OĞLUNU PAYLAŞTI

Türk Kızılay, Mustafa Karakaya'nın 1982'de Afgan göçmenlere yardımları teslim ederken, oğlu Adem Karakaya'nın da Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kabil'den babasını arayan Adem Karakaya, "40 yıl önce yardım yaptığın Afganistan'da çalışmaya devam ediyoruz. 1982 yılında yaptığın yardımlara devam ediyoruz. Yıllar sonra seninle aynı kareye girmekten büyük mutluluk duydum babacığım. Afganistan Kabil'den Türkiye'ye selamlar gönderiyoruz, biz Türk Kızılay olarak buradayız" dedi. Mustafa Karakaya da oğluna ve Türkiye'nin yardımlarını ülkeye ulaştıran ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Adem Karakaya, "Afganistan'da devam eden yardım çalışmaları kapsamında geçen haftalarda bir köyde gıda dağıtımı yaptık. Kurumumuz bu faaliyetlerimizi sosyal medya hesabında yayımladı. Paylaşılan fotoğrafın altında babam Mustafa Karakaya'nın Afganlı kardeşlerimize yardım yaparken fotoğrafını gördüm. Yaklaşık 40 yıl sonra Afganistanlı kardeşlerimize babamla birlikte yardım ederken fotoğraf karesinde bir araya gelmek ilginç bir tesadüf oldu ve beni çok duygulandırdı. Çocuklarımın da ileride bu duyguları tatmasını çok isterim" diye konuştu.

Etiketler : Afganistan YARDIM KIZILAY Adem Karakaya
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