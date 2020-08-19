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19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:52:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:52:00

AFAD'tan Dünya İnsani Yardım Gününde Barış Pınarı bölgesinde yardım

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahibi 97 aileye yardım ulaştırdı.

AFAD ve Şanlıurfa Valiliği, Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad ilçesinde yardım faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor.

AFAD Tel Abyad koordinasyon ofisinden alınan bilgiye göre, Tel Abyad'a bağlı El Mestur köyüne ihtiyaç sahibi 97 aileye kumanya ve 400 kilogram nohut dağıtıldı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak'ın katılımıyla yapılan insani yardım faaliyetinde, sivillerin mutluluğu kameralara yansıdı.

AFAD, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan bölgede yaklaşık 21 bin gıda kolisi, su sıkıntısı olan köylere 50 bin litre hijyenik su ve 4 bin 500 hijyen seti dağıtıldı.

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