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21 Ocak 2022 Cuma 15:21:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 15:21:00

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı

Kaynak: AA

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AFAD kuvvetli ve yoğun kar yağışlarıyla yurdun doğu kesimlerinde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerinde çığ tehlikesi olduğunu belirterek, don ve buzlanmaya karşı alınabilecek tedbirleri hatırlattı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Türkiye'nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, doğu kesimlerinde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile beraber çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarının takip edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, don ve buzlanmaya karşı alınabilecek önlemler hatırlatıldı.

Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları istenen açıklamada, diyaliz, doğum gibi devam eden bir tedaviye ihtiyacı bulunanların bu durumlarını önceden bulundukları illerdeki sağlık müdürlüklerine bildirmeleri gerektiği belirtildi.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulması, vücudu sıcak tutacak elbiselerle tabanı kaymayan ayakkabıların tercih edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, yürürken küçük ve dengeli adımlar atılması ve ellerin cepte olmaması istendi.

Açıklamada, cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjlarının dolu tutulması, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Etiketler : AFAD DON BUZLANMA
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