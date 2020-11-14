AFAD, İzmir'deki depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı

İzmir depreminde can kaybı 116'ya yükseldi: Son dakika haberine göre, AFAD: İzmir'deki depremde can 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1.021’i taburcu edilmiş olup 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.



AFAD’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 48 olmak üzere, toplam 3.630 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

* SAKOM'dan alınan bilgilere göre 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1.021'i taburcu edilmiş olup 8 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

* İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR

* İzmir ilinde; Bornova Âşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 474, Bornova Şehir Stadı'na 95, Buca Eski Stada 97, Buca Hipdoram'a 160, Bayraklı Tepekule Pazaryeri'ne 19, Bayraklı Deve Güreşi Alanı'na 300, Bayraklı 75. Yıl Parkı'na 51, Bayraklı Hakan Ünal-Sakarya Parklarına 75, Bayraklı Şahin Akar Parkı'na 27, Bayraklı Galen Hastanesi'ne 75, Bayraklı Paten Pisti'ne 99, Bayraklı Öğretmenevi Yanına 31, Bayraklı Bilal Çakırcalı-Barış Manço Parkı'na 157, Bayraklı Kaan Kılıç Eceler Parkı'na 50, Bayraklı Unesco Gençlik Parkı'na 27, Bayraklı Şehit Murat Aslantürk Parkı'na 20 olmak üzere, İzmir genelinde 1.760 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır.

* Geçici konaklama merkezi oluşturulmasına ilişkin altyapı çalışmaları başlamıştır, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk etapta 550 adet konteyner kurulması planlanmaktadır.

* Geçici konaklama tesislerinde; KYK Yurtlarında 261, özel yurtlarda 16 olmak üzere toplam 277 afetzede barındırılmaktadır.

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

* Deprem sonrasında tüm çalışmalar için toplam 8.712 personel, 1.242 araçla görevlendirilmiş olup şu an sahada 5.933 personel 889 araçla çalışmalara devam etmektedir.

* Bölgedeki hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 930 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 256 personel olmak üzere toplam 1.186 personel görevlendirilmiştir.

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır.

* Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem nedeniyle 28 tekne batmış, 42 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde 25 teknenin su altından çıkarılması, karaya oturan 41 teknenin kurtarılması sağlanmıştır. Batan 3 teknenin ve karaya oturan 1 teknenin kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

* Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 741.745 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 272.307 sıcak ve soğuk içecek, 234.066 ikram malzemesi ve 371.005 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 403 personel ve 37 araç ile sürdürülmektedir.

* Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen İzmir fuar alanı Kültür Park'ta bulunan 11.500 m2 kapalı alana sahip depo, 150 personel ile faaliyete geçirilmiştir.

* Psikososyal destek çalışma grubundan 569 personel 48 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 25.225 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 4 mobil sosyal hizmet merkezine ek olarak 2 mobil sosyal hizmet merkezi daha deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

* Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 132 iş makinesi ve 191 personel görev yapmaktadır.

* UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 291 araç ve 1.109 personel bölgede görevlendirilmiştir.

DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 48 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİ

* Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 23.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7.000.000TL'lik kaynak aktarılmıştır.

DASK

* Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 18.000 adet hasar ihbarı yapılmıştır. 13.11.2020 itibarıyla yapılan ödeme 27.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA YAPILACAK YARDIMLAR

* Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30.000 TL eşya yardımı yapılacaktır. İzmir’deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13.000 TL, bu durumda olan kiracılara 5.000 TL taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Seferihisar'da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, Valilik tarafından yardım yapılacaktır.

* Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

* Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

* Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.