AFAD gönüllü sayısı arttı

İzmir Seferihisar'da geçen yıl yaşanan depremin ardından kentteki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden, 26 bin 732'ye yükseldi. Eğitimlerin ilk bölümlerini çevrim içi alan gönüllüler bu adım sonrası 20-30'ar kişilik gruplar halinde Bornova'daki eğitim alanında 2 haftalık hafif arama kurtarma eğitiminden geçiriliyor.

