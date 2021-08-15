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15 Ağustos 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 16:00:00

AFAD gönüllü sayısı arttı

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İzmir Seferihisar'da geçen yıl yaşanan depremin ardından kentteki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden, 26 bin 732'ye yükseldi.

İzmir Seferihisar'da geçen yıl yaşanan depremin ardından kentteki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sistemine kayıtlı gönüllü sayısı 8 binden, 26 bin 732'ye yükseldi. Eğitimlerin ilk bölümlerini çevrim içi alan gönüllüler bu adım sonrası 20-30'ar kişilik gruplar halinde Bornova'daki eğitim alanında 2 haftalık hafif arama kurtarma eğitiminden geçiriliyor.

Etiketler : AFAD gönüllü sayısı İzmir Seferihisar AFAd Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
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