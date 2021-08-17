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17 Ağustos 2021 Salı 18:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 18:30:00

AFAD ekiplerinden duyarlılık turu

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Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın (AFAD) 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi dolayısıyla çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, Kırşehir'de 20 köye ulaşarak eğitimleri sürdürdü.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın (AFAD) 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi dolayısıyla çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, Kırşehir'de 20 köye ulaşarak eğitimleri sürdürdü. Köy meydanında vatandaşları toplayan ekipler, son zamanlardaki orman yangınları, sel felaketleri ve depremlere karşı afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili uygulamalı bilgi verip, broşür dağıttı.

Etiketler : Afet ve Acil Durum Başkanlığı AFAD Afet Eğitim Yılı
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