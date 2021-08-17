AFAD ekiplerinden duyarlılık turu

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın (AFAD) 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi dolayısıyla çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, Kırşehir'de 20 köye ulaşarak eğitimleri sürdürdü. Köy meydanında vatandaşları toplayan ekipler, son zamanlardaki orman yangınları, sel felaketleri ve depremlere karşı afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklarla ilgili uygulamalı bilgi verip, broşür dağıttı.

