AFAD ekipleri seferber oldu: Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
Kaynak: TRT Haber
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 30 cm çapında 3 metre derinliğinde eski sondaj kuyusuna düşen Aybars Çakır isimli 2 yaşındaki erkek çocuk AFAD ekiplerinin yatay sondaj yöntemi ile yer altından çıkartıldı.
İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde 2 yaşındaki Aybars Çakır, 30 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğinde bir kuyuya düştü.
Çocuğun kuyuya düştüğünü görenler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.
MİNİK AYBARS KURTARILDI
2 yaşındaki Aybars, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği yatay sondaj yöntemi ile yer altından çıkartıldı.
Çocuk, tedavi edilmek üzere sağılık görevlilerine teslim edildi.
- AFAD ekipleri seferber oldu: Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı
- Esenler'de 60 bin konut dönüştürülecek
- Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
- Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
- Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
- Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi toprağa verildi