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17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:30:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:31:00

AFAD ekipleri seferber oldu: Kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

Kaynak: TRT Haber

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 30 cm çapında 3 metre derinliğinde eski sondaj kuyusuna düşen Aybars Çakır isimli 2 yaşındaki erkek çocuk AFAD ekiplerinin yatay sondaj yöntemi ile yer altından çıkartıldı.

İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde 2 yaşındaki Aybars Çakır, 30 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğinde bir kuyuya düştü.

Çocuğun kuyuya düştüğünü görenler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.

MİNİK AYBARS KURTARILDI

2 yaşındaki Aybars, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği yatay sondaj yöntemi ile yer altından çıkartıldı.

Çocuk, tedavi edilmek üzere sağılık görevlilerine teslim edildi.

Etiketler : İlyaslar Mahallesi AFAD tedavi
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