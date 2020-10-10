AFAD, Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş’te deprem yaşandı..



DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.