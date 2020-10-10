10 Ekim 2020 Cumartesi 16:56:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 16:56:00
AFAD, Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı
Kaynak: İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, yerin 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş’te deprem yaşandı..
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6
Yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
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