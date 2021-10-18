VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
18 Ekim 2021 Pazartesi 09:27:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 09:27:00

Adli tıp raporunda ortaya çıktı: Müdahale edilse Esra kurtulurdu

Kaynak: Milliyet

ABONE OL

Ümitcan Uygun'un şüpheli olarak tutuklandığı Esra Hankulu'nun ölümüyle adli tıp raporu ortaya çıktı

Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, büyük ihmali gözler önüne serdi!

Milliyet'te yer alan habere göre Ankara'da, Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, genç kadının ölümüne ilişkin büyük ihmale dikkatleri çekti. Raporda, "Hankulu'nun fenalaşmasının ardından 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu" ifade edildi.

'HASTANEYE GÖTÜRÜLMELİYDİ'

Esra Hankulu, geçtiğimiz ağustos ayında Mamak'taki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından gece yanında oldukları belirlenen arkadaşları Dilan C., Furkan G. ve kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi. Hankulu'nun kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca hazırlanan ve genç kadının "künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği" belirtilen raporda, çarpıcı bir detay dikkati çekti.

Şüphelilerin ifadelerinde, Hankulu'nun 3 Ağustos 2021 günü saat 02.00 civarında fenalaştığını, kusmaya başladığını, alkole veya aldığı ilaca bağlı meydana geldiği düşüncesiyle duş aldırılarak yatağa yatırıldığını beyan ettikleri hatırlatıldı. Genç kadının otopsisinde tespit edilen kafa içi kanamanın lokalizasyonu, özelliği ve ağırlığı dikkate alındığında, "fenalaşması sonrası 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğuna" işaret edildi. Raporda, Hankulu'nun ölümüyle ilgili, "travmadan hemen sonra (1 saat içinde) şuurunun bozulması, bulantı, kusma olması sonra iyilik halinin olması, ilerleyen zamanda şuurunun kapanarak ölümünün gerçekleşmesinin tıbben mümkün olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

OTOPSİDEKİ BULGULAR

Raporda, 112 acil servis görevlileri tarafından kişinin 3 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.07 sıralarında ölü olduğunun tespit edildiği, 4 Ağustos'ta yapılan otopside tespit edilen bulgular dikkate alındığında, Hankulu'nun olay günü, 01.01.-12.30 saatleri arasında yaşamını yitirdiği kaydedildi. Adli Tıp raporu mütalaasında; üç adli tıp uzmanı, genel cerrahi uzmanı, beyin ve sinir cerrahi uzmanı, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile patoloji uzmanından oluşan bir heyet yer aldı.

Etiketler : Esra Hankulu Adli Tıp raporu Ümitcan Uygun
Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor

Yeşilçam dizisinin çekimleri başlıyor
‘Ağaçtaki Kız' olacak

‘Ağaçtaki Kız' olacak
Kızı için İstanbul'da

Kızı için İstanbul'da
Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!

Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Annelikten sonra ilk proje

Annelikten sonra ilk proje
Dövüş dersleri aldı

Dövüş dersleri aldı
Yan yana gelmediler

Yan yana gelmediler
Heyecanlandıran teklif

Heyecanlandıran teklif

EN ÇOK OKUNAN HABERLER