Adıyaman'da işçilerin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
Kaynak: DHA
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sincik-Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Giresun'a mevsimlik işçi götüren minibüs ile odun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 10 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Adıyaman'a sevk edildi.
- Adıyaman'da işçilerin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
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