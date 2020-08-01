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01 Ağustos 2020 Cumartesi 01:11:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 01:11:00

Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı

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Adıyaman'da salgın tedbirleri kapsamında düğün, mevlit ve bayram gibi organizasyonlarda yemek servisi yapılması yasaklandı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Mahmut Çuhadar öncülüğünde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kentte bayram ziyareti, düğün ve mevlit gibi organizasyonlarda kişiler arası mesafenin aynı aile bireyleri dışında bir metre olmaması gerektiği kuralının aksatılmadan uygulanması, düğün salonlarında yapılacak olan her türlü etkinliklerde ise maske takma kuralı ihlalinin önüne geçilebilmesi amacıyla yemek ikramı, yemek servisi yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

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