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09 Şubat 2023 Perşembe 22:04:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 22:04:00

Adıyaman'da bir kişi enkazdan 87 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından bir kişi, 87 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü karşısındaki bir binada arama kurtarma çalışmaları sonrası başlayan enkaz kaldırma işlemleri sırasında, gönüllü kepçe operatörü Nevzat Kıran, moloz yığınını kaldırdığı sırada bir kişinin hareket ettiğini görerek durumu ekiplere bildirdi.

ANDA ekiplerinin enkazdaki yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu 37 yaşındaki Sabit Babacan, depremden 87 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Babacan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kepçe operatörü Nevzat Kıran, AA muhabirine, şunları anlattı:

"Deprem olduğu gece eşi ve çocukları kurtulmuş ama bu kardeşimiz enkaz altında kalmış. Eşi bugün bana 'cenazesi çıkartılırken ceset bütünlüğü bozulmasın' diye tembihledi. Ararken şükürler olsun sesle birlikte bir hareket gördüm. Sadece kafa hareketi gördüm. Çok az bir ses işittim. Çok şükür. Allah devletimizden de sayın başkanımızdan da devlet yetkililerimizden de razı olsun. Bütün imkanları Adıyamanımıza seferber edip, çevik kuvvet ve askerleri gönderdi. Yardımlarda bir sıkıntı yok, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Biz razıyız, Allah da razı olsun inşallah. İnşallah bunun üstesinden de geleceğiz."

Etiketler : deprem adıyaman emnniyet

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