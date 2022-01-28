Adıyaman'da bir evde yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da iki katlı bir evin girişinde motosikletlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.