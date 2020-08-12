12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:11:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 18:11:00
Adıyaman'da 37 ev karantinaya alındı
Kaynak: AA
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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 37 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 37 evde karantina uygulanmaya başlandı.
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