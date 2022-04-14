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14 Nisan 2022 Perşembe 13:51:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 13:51:00

Adana'dan gökyüzüne gönderilen kebap meşhur oldu

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Adana'da bir restoran işletmecisinin uzaya göndermek istediği kebap, yabancı haber sitelerinin ve ajansların paylaşımlarıyla sosyal medyada viral oldu.

Adana'dan kamera ve takip cihazının bulunduğu helyum gazlı balonla gökyüzüne salınan kebap, yabancıların da ilgisini çekti.

Kebabın gökyüzüne gönderildiği anlara dair görüntüye çok sayıda yorum yapıldı.

Onlardan bazıları şöyle: "Gerçek bir kebap tutkunu onu yer ve asla gökyüzüne çıkmasına izin vermez.", "Bir uzaylı olduğunuzu ve uzayda kebap bulduğunuzu düşünün. Fena mı giderdi?", "Kebap için küçük, kebaplık için büyük bir adım.", "Bu son 10 yılın en önemli olaylarından biri..."

Hatay'da denize düşmüştü

Yaklaşık 38 kilometre yüksekliğe kadar çıkan balon, 5 saatlik uçuşun ardından patlamıştı. Kebap, balonun patlamasıyla açılan paraşütle kentten yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta Hatay'ın Payas ilçesinde denize düşmüştü.

Restoran sahibi, "İlkleri seviyorum. İlk olmasını istediğim için uzaya kebap göndermeye karar verdim. Bir ekiple fikrimi hayata geçirdik, çok da güzel oldu. Kebap, Payas ilçesinde denize düştü, kayıkla gidip aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : ADANA KEBAB HELYUMGAZI
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