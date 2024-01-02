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Adana'da yangında anne, baba ve ikiz kardeşler hayatını kaybetti
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02 Ocak 2024 Salı 10:53:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 10:53:00

Adana'da yangında anne, baba ve ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün evde çıkan yangında annesi, babası ve ikiz kardeşi ölen yaralı çocuk da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, annesi Nazan (34), babası Enis (39) ile 2 yaşındaki ikiz kardeşi Kaan Lamba'nın öldüğü elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında yaralanan Demir Lamba da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi de işlemleri için morga kaldırıldı.

Lamba ailesinden 4 kişinin cenazesi Köklüce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu arada, 4 çocukları bulunan Lamba çiftinin kızı Irmak (7) ve diğer oğlu Bulut'un (9) ise yangının çıktığı geceyi evlerinin yakınındaki anneannelerinin ikametinde geçirdikleri öğrenildi.

Adana'da dün bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkarmış, sağlık ekipleri anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Demir Lamba ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Etiketler : adana yangın ikiz
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