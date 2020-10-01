Adana'da uyuşturucu operasyonu! 32 kilo eroin yakalandı
Kaynak: IHA
Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği Tunga'nın devreye girmesiyle otomobilin zulası uyuşturucu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda İncirlik Park Alanında uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Polis aramada uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Tunga" devreye girdi. Tunga otomobilin alt tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.
Eroine el konulurken, otomobil sürücüsü Burak D. (25) gözaltına alındı.
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