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24 Temmuz 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 17:00:00

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi

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Adana'da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı.

Adana'da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise başlarını suyun altında tutarak serinledi. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.

Etiketler : termometreler 42 derecey Adana sıcaklık nemle birlikte 45
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