Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Şube Amirliği ekipleri, tefeci ve yağma yaptığı öne sürülen kişilere operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.