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Adana'da sıcak gelişme! Suçüstü yakalandılar
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03 Ocak 2021 Pazar 10:03:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 10:04:00

Adana'da sıcak gelişme! Suçüstü yakalandılar

Kaynak: AA

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Adana'da kuyumcuya giren iki hırsız polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürüldü.

Adana’nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS GELDİĞİNDE KEPENK AÇIKTI

Olay yerine ulaşan polis, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşın takviye ekip isteyerek tedbir aldı.

Kuyumcuya giren polis ekipleri, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı.

OKSİJEN KAYNAĞI İLE KASAYI AÇMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin güvenlik kamerasının kablolarını kestikleri ve oksijen kaynağıyla kasayı açmaya çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Etiketler : ADANA SOYGUN KUYUMCU
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