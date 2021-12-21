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21 Aralık 2021 Salı 08:34:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 08:35:00

Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ile kırıldı

Kaynak: DHA

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ADANA'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterip, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 13 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazıları gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 adrese yapılan baskınlarda evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırıldı. Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazılarını gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler : Adana DEAŞ operasyonu apılar koçbaşları ile kırıldı
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