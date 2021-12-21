Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu; kapılar koçbaşları ile kırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyetlerde bulunup, kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen yabancı uyruklu 13 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 adrese yapılan baskınlarda evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırıldı. Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunanlardan bazılarını gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.