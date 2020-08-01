Adana'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Pozantı ilçesinde, Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekiplerinin yaşanan feci kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi
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