Adana'da kovalamaca sonucu yakalanan şüphelide 2 tabanca bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine giden bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ikazında bulundu.

Şüphelinin kaçması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmek isteyen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheli M.G'nin üst aramasını yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.G. Bağlar Polis Merkezine götürüldü.