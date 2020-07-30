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30 Temmuz 2020 Perşembe 17:49:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 17:49:00

Adana'da koronavirüs vakası artınca maske takmak zorunlu oldu

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Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 ile ilgili olağanüstü toplandığı belirtildi.

Salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin salgının yayılma hızını düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimizde ek tedbir alınmıştır. Bu kapsamda bugün saat 24.00'ten itibaren vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verilecek olup, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."

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