VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Araştırma: Sosyal, fiziksel ve entelektüel olarak aktif yaşam, demansı önlemeye yardımcı
"Bu yılki 250 milyar dolarlık ihracat hedefine sizlerin de katkısıyla ulaşmak istiyoruz"
İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek
Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığından 'Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri' genelgesi
Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Soylu duyurdu... Canlı bomba saldırısı engellendi
Paranormal Vaka Hikâyeleri
Başkan Erdoğan açıkladı: Et fiyatlarında indirim
Ses getiren teknoloji halka arz oluyor
Felaket yaklaşıyor! Erdoğan'dan acil olarak yardım istemeliyiz
Rusya üssünde ağır hasar
F-16 ve Su-35 karşı karşıya!
Başkan Erdoğan'ın başarısı kıtaları aştı!
Almanya'da kriz büyüyor!
WhatsApp'tan yeni gizlilik özelliği: Ekran görüntüsü devri bitti
Adana'da gladyatör mezarlarına rastlandı
Pembe Misafirler'e 'en iyi çevre filmi' ödülü
5 yaşında şampiyonluk yolunda
Düğün gibi balayı turu
İkilinin mesafe sorunu
Tatil iyi geldi
Milyonluk anlaşma
11 Ağustos 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 17:00:00

Adana'da gladyatör mezarlarına rastlandı

ABONE OL

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyan Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyan Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı. 24 işçi, 2 uzman arkeolog ve 30 kişilik bilim ekibinin sürdürdüğü kazılarda, eski Roma'da arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüşen gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı. Kazı Başkanı Fatih Gülşen "Muhtemelen gladyatörlerin iskeletlerine de ulaşılacağız" dedi.

Etiketler : Adana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi Helenistik Roma Bizans Sasani
Zayıflamak için cihaz taktı

Zayıflamak için cihaz taktı
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Ham altın jesti

Ham altın jesti
Aslı'nın yüzü gülüyor

Aslı'nın yüzü gülüyor
Miniklere el uzattı

Miniklere el uzattı
Yağmurda sahneden inince yuhalandı

Yağmurda sahneden inince yuhalandı
DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor

DJ Şahin Bahadır: Samsun'dan bir yıldız doğuyor
Hem söyledi hem çekti

Hem söyledi hem çekti
Kapanış ikilisi

Kapanış ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes