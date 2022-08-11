Adana'da gladyatör mezarlarına rastlandı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait kültür izlerini taşıyan Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı. 24 işçi, 2 uzman arkeolog ve 30 kişilik bilim ekibinin sürdürdüğü kazılarda, eski Roma'da arenada birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla dövüşen gladyatör mezarlarının izlerine ulaşıldı. Kazı Başkanı Fatih Gülşen "Muhtemelen gladyatörlerin iskeletlerine de ulaşılacağız" dedi.

