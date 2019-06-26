Adana'da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çaldı

  • Bist 100
    95.421
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,5812
  • Altın
    261,8222
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tacikistanlı kadın kafasına poşet geçirilip öldürüldü Tacikistanlı kadın kafasına poşet geçirilip öldürüldü
TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim isim sonuç listesi! TOKİ İstanbul kura sonuçları sizlerle! TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim isim sonuç listesi! TOKİ İstanbul kura sonuçları sizlerle!
Erdoğan ile Trump Japonya’da bir araya gelecek Erdoğan ile Trump Japonya’da bir araya gelecek
Koloni halinde yaşayan uğur böceklerini görmek isteyenler Kahramanmaraş'a akın etti Koloni halinde yaşayan uğur böceklerini görmek isteyenler Kahramanmaraş'a akın etti
"Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor" "Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor"
Volkswagen yatırım için Türkiye’yi seçti Volkswagen yatırım için Türkiye’yi seçti
FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma: 22 şüpheliye gözaltı kararı FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma: 22 şüpheliye gözaltı kararı
Khedira'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi Khedira'nın Beşiktaş'ın teklifini reddettiği iddia edildi
TCDD Genel Müdürü Uygun'a uluslararası görev: Oy birliğiyle seçildi TCDD Genel Müdürü Uygun'a uluslararası görev: Oy birliğiyle seçildi
İşçilerden CHP’ye tepki sürüyor: Samimiyetsizler İşçilerden CHP’ye tepki sürüyor: Samimiyetsizler
Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor Küresel piyasalarda negatif seyir sürüyor
Emekliye 3'lü kazanç! Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye 3'lü kazanç! Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?
Mueller 17 Temmuz'da Kongrede ifade verecek Mueller 17 Temmuz'da Kongrede ifade verecek
Halid Meşal: Yüzyılın Anlaşması Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvettir Halid Meşal: Yüzyılın Anlaşması Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvettir
TEMSA Romanya'da ihale kazandı TEMSA Romanya'da ihale kazandı
"Yarının Kadın Yıldızları" sanatseverlerle buluştu "Yarının Kadın Yıldızları" sanatseverlerle buluştu
ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi ODD'den otomotivde ÖTV'nin sıfırlanması talebi
Adana'da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çaldı Adana'da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çaldı
Fenerbahçe Mitrovic ve Türüç için görüşmelerini sürdürüyor Fenerbahçe Mitrovic ve Türüç için görüşmelerini sürdürüyor
Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun Adana'da 4 milyon 795 bin euroluk soygun
FED Başkanı Powell: Büyüme için gerekirse parasal genişleme kullanılır FED Başkanı Powell: Büyüme için gerekirse parasal genişleme kullanılır
Başkan Erdoğan, Babacan ile mi görüştü? Başkan Erdoğan, Babacan ile mi görüştü?
Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımı Fatih Terim'i kızdırdı Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formalı paylaşımı Fatih Terim'i kızdırdı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Önümüzdeki 3 ay içerisinde Taliban'la uzlaşma sağlanması bekleniyor ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Önümüzdeki 3 ay içerisinde Taliban'la uzlaşma sağlanması bekleniyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 09:15 | Çarşamba

Adana'da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çaldı

Adana’da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan zanlıya ev hapsi cezası verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51225 Sokak'ta meydana geldi. Kızıyla birlikte evinin önünde oturan Nadire T.’nin (55) yanına sessizce yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı. Şahsın arkasından koşan Nadire T.’nin kızı Dursun G. (37), şahsı pantolonundan yakaladı ancak kapkaççı kendini kurtararak olay yerinden kaçtı. 
Annesinin telefonunu çalan şahsın yüzünü gören Dursun G., ihbar üzerine olayın yaşandığı sokağa gelen polislere eşkal bilgisi verdi. Verilen eşkale göre çevrede araştırma yapan polis, şüphelinin Muhammed A. (23) olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda, olaydan 2 saat sonra Muhammed A. yakalandı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na getirilen Muhammed A. basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük sanki" diyerek tepki gösterdi. 
Çalınan cep telefonu sahibine teslim edilirken, Muhammed A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. 

İHA

Başkan Erdoğan, Babacan ile mi görüştü?
Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü
Ölen babasının vasiyetini Afrikalı kızla evlenerek yerine getirdi
Bu nasıl mümkün?
Üzgünmüşüm gibi çek! 
Emekliye memura en az %5.5 zam
Diagne gidince imzalar atılacak
Yeni Askerlik sistemi yürürlüğe girdi
Meksika-ABD sınırında iki yaşındaki mülteci kız ve babası boğuldu
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi!
Kıvanç'a nazar değdi
Koscielny harekatı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin yardım programına övgü
Akıncı Üssü davasında inkar politikası devam ediyor!
7 ilden, 200 kişilik ekip arıyor... Köpeği de günlerdir kıyıda bekliyor
Altın fiyatları daha ne kadar yükselir?
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Yapılacak saldırıya ezici bir güçle karşılık verilecektir
Başkan Erdoğan yeni askerlik sistemi yasasını onayladı
Ömer Çelik'ten Çipras'a uyarı: Altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeç
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! 'Kişisel sebeplerden dolayı görevimi bırakıyorum'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ