Adana'da bir şahıs 2 aylık eşini pompalı tüfekle vurdu
Kaynak: AA
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 aylık eşini pompalı tüfekle vurdu. Olay yerinden kaçan cani kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana'da cani koca, tartıştığı 2 aylık eşini pompalı tüfekle vurdu. Genç kadın ağır yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.
Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Gökhan (19) ve eşi Çiçek A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Gökhan A, Çiçek A'ya pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Göğsünden yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan çiftin henüz 2 aylık evli olduğu öğrenildi.
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