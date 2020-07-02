Adana'da besi çiftliğinde yangın: 7 bin balya saman yandı
Kaynak: AA
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, besi çiftliğinde çıkan yangında 7 bin balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Seviçli köyünde bulunan bir besi çiftliğinde, saman balyalarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Kozan ilçe ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, 7 bin balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi.
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