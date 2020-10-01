Tantuni yedikten sonra arkadaşını kurşunladı!

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Reşit B., iddiaya göre beraberinde kişi ile cadde üzerindeki bir tantuniciye geldi. Burada tantuni yiyen ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Reşit B.'yi kasığından vurup, olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Reşit B., olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis, çalışma başlattı.