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01 Ocak 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 10:45:00

Adana'da 5 bin litre sahte içki ele geçirildi: 22 gözaltı

Kaynak: AA

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Adana'da 5 bin 124 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşında kaçak ve sahte içki satışının önüne geçmek amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 5 bin 124 litre sahte ve kaçak içki, 7 bin 50 paket kaçak sigara, 5 bin 840 sahte bandrol ile 354 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.

Etiketler : adana sahte içki kaçak sigara
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