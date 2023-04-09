Adana'da 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile iki tankere yönelik operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 258 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.